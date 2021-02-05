شكرا لقرائتكم خبر عن عدد سيارات الخدمة العامة فى مصر يسجل 124 ألف حتى نهاية يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عدد سيارات الخدمة العامة المرخصة في مصر "الحكومة، قطاع عام، المحافظات" نحو 124 ألف و665 سيارة، وذلك حتى نهاية شهر يونيو عام 2020، وفق بيانات حكومية.

وأظهرت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سيارات الخدمة العامة موزعة بواقع 57 ألف و202 سيارة حكومة، و25 ألف و891 سيارة للقطاع العام، و41 ألف و572 سيارة تتبع المحافظات.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي أعداد التوك توك التي حصلت على تراخيص حتى نهاية شهر يونيه الماضي 2020 بنحو 243 ألف و661 توك توك على مستوى المحافظات في مصر، كما بلغ عدد الدراجات البخارية "موتوسيكل" الحاصلة على تراخيص نحو 3 ملايين و479 ألف و248 موتوسيكل حتى يونيه الماضي، كما بلغ إجمالي عدد سيارات نقل الموتى الحاصلة على ترخيص "تحت الطلب" لتصل إلى 3 آلاف و230 سيارة، وذلك حتى نهاية شهر يونيه عام 2020.

وتضمنت بيانات الإحصاء، أن هناك نحو مليون و264 ألف و641 سيارة نقل حصلت على ترخيص حتى الفترة المذكورة، بالإضافة إلى 96 ألف و697 مقطورة، إلى جانب 16 ألف و705 جرار زراعى، فضلا عن مركبات المعدات الثقيلة والتي بلغ عدد تراخيصها نحو ألفي و30 ترخيص.