شكرا لقرائتكم خبر عن 260% زيادة فى حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة بورسعيد خلال 21/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة بورسعيد تنفيذ مشروعات غير مسبوق فى كل القطاعات، وتحظى المحافظة بالعديد من المشروعات العملاقة بتكلفة تخطت400 مليار جنيه فى العديد من القطاعات فى الطرق والكبارى و المشروعات الصحية والرقمية العملاقة، ومشروعات تطوير الطرق والكبارى، ومشروعات إقامة أنفاق بورسعيد والتى تعد من المشروعات العملاقة فى بورسعيد

وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم الاستثمارات الموجه لمحافظة بورسعيد بخطة عام 20/2021 تبلغ 18,3مليار جنيه بنسبة زيادة 260% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 7,1% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة بورسعيد تصل إلى 26%.

وعن المشروعات التى يتم تنفذها..

قطاع الإسكان

تنفيذ 8690 وحدة إسكان اجتماعى، كمرحلة أولى، إلى جانب إنشاء 13796 وحدة إسكان اجتماعى واستثمارى ببورفؤاد، ومشروع إسكان العاملين بهيئة قناة السويس بتكلفة 559 مليون جنيه.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

تنفيذ محطة تحلية مياه غرب بورسعيد، المقرر إقامتها بطاقة إجمالية تصل إلى 20 ألف م3/ يوم، وبتكلفة مالية تقدر بـ 440 مليون جنيه للمحطة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه أخرى لخطوط النقل

إنشاء محطة المياه السطحية بجنوب بورسعيد (الكاب)، ومشروع صرف صحى قرية الديبة، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة بورفؤاد، إلى جانب مشروع صرف صحى الاسكان الاجتماعى بجنوب بورفؤاد، ومشروعات محطات القرى الأكثر احتياجاً (بحر البقر- الفتح – الرضوان)

قطاع الصحة

تنفيذ مستشفى 30 يونيو بحر البقر ومستشفى السلام – المبنى البحرى- بورسعيد العام ومشروع مستشفى الحياة ببورفؤاد.

مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة

يقام مشروع الاستزراع السمكى، فى منطقة شرق التفريعة على مساحة تزيد مساحته عن 25 ألف فدان، ويضم عددًا كبيرًا من أحواض تربية الأسماك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أكبر صناعيتين يجرى تغذيتهما من مياه البحر المتوسط، ويوفر المشروع العملاق فرص عمل مباشرة تصل إلى 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وهناك نحو 24 شركة وطنية مصرية تعمل فى المشروع

المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

يتم تنفيذ المشروع على مساحة 5.25 كم2 باستثمارات 6.9 مليار دولار.وتشمل صناعات خفيفة ومتوسطة فى مجال "تجميع السيارات والشاحنات والدواء والنسيج والأجهزة المنزلية والإلكترونية

المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

تضم عددا من المصانع باجمالى 429 مصنعاً، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه، وبحجم عمالة تتخطى الـ 22 ألف عامل، هذا إلى جانب وجود 89 مصنعاً تحت الإنشاء ،بالاضافة الى انشاء 11 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 8 مليارات جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، توفر أكثر من 7000 فرصة عمل

المشروعات المتوسطة

تتضمن 178 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تتخطى الـ 5 مليارات جنيه، وبرأس مال يصل إلى 1.4 مليار جنيه، توفر أكثر من 13 ألف فرصةعمل

تطوير بحيرة المنزلة

جار إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية بتكلفة أكثر من 20 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 8 ملايين متر مكعب يوميًا، فى إطار تطوير بحيرة المنزلة

تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية فى مصر

تحظى بورسعيد، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة، حيث تعد أول محافظة رقمية فى مصر وأول محافظة يتم تطبيق فيها هذا النموذج،