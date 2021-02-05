شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قياسي لـ«وول ستريت» بدعم الأرباح والبطالة وسيارة «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية الخميس، على المزيد من المكاسب القوية، حيث قام المستثمرون بتقييم مجموعة جديدة من أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 332.26 نقطة أو 1.1% إلى 31.055.86 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد آند بورز 1.1% إلى مستوى إغلاق قياسي عند 3871.74 نقطة، بدعم من خدمات الاتصالات والقطاع المالي. كذلك قفز مؤشر ناسداك 1.2% إلى 13777.74 نقطة، محققاً أيضاً مستوى مرتفعاً جديداً.

وساعد تقرير مطالبات البطالة الذي جاء أفضل من المتوقع على تعزيز المعنويات. بلغ إجمالي مطالبات التأمين ضد البطالة لأول مرة 779 ألفا للأسبوع المنتهي في 30 يناير، أقل من تقدير 830 ألف من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز.

وأظهرت بيانات سوق العمل «المزيد من الزخم» في التعافي الاقتصادي، «مما أدى إلى انفجار آخر من» المخاطرة "في الأسهم، حسبما قال تشارلي ماك إليجوت، محلل مشتقات الأسهم في نومورا، في مذكرة.

وقفز سهم موقع إيباي بأكثر من 10% بعد نتائج تفوق التوقعات وإصدار توقعات وردية أكثر من المتوقع للربع الأول وأغلق السعم على مكاسب 5%. وصعد باي بال أكثر من 7% بعد نتائج ربع سنوية قوية، بينما تراجعت كوالكوم 8% بعد أن أعلنت عن إيرادات أقل من تقديرات الإجماع للربع المالي الأول.

وأغلقت أسهم أبل على ارتفاع قوي بنسبة 2.6% بعد أن ذكرت قناة CNBC أنها على وشك إتمام صفقة مع هيونداي الكورية الجنوبية لإنتاج سيارات ذاتية القيادة. وتأتي الأخبار التي تفيد باحتمال اقتراب الاثنين من صفقة بعد أن قالت هيونداي في يناير إنها تجري محادثات أولية لتطوير سيارة تحمل شعار أبل.

وجاءت التحركات في وول ستريت بعد ثلاث جلسات إيجابية متتالية للمتوسطات الرئيسية حيث تلاشى جنون المضاربة في تجارة التجزئة.

على أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر داو جونز حتى الآن 3.6%، بينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك 4.2% و5.4% على التوالي. بالنسبة لأسهم جيم ستوب GameStop، الذي شهد طلباً جنونيا للشراء الأسبوع الماضي، فقد انخفض أكثر من 80% هذا الأسبوع.