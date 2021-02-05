شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يرفع النفط.. وبرميل برنت يلامس الـ 60 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع النفط الخميس بفضل بيانات اقتصادية قوية وتراجع المخزونات وقرار أوبك بلس مواصلة تخفيضات الإنتاج، لكن صعود الدولار الأمريكي حد من المكاسب.

تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 58.84 دولار للبرميل، مرتفعا 38 سنتا، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 21 فبراير عند 59.04 دولار. وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 54 سنتا ليغلق على 56.23 دولارا للبرميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، إن بيانات المصانع الأمريكية القوية وتحسن أرقام البطالة عززا أسعار النفط.

وأضاف «هذا ساعد، وفي ضوء وضع أوبك بلس عموما، أتوقع لهذه السوق مزيدا من شح المعروض.»

(رويترز)