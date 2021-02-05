شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان: السياحة الداخلية ترفع إشغالات الفنادق لـ80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خيرى محمد على، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، أن نسب إشغالات الفنادق الثابتة بالمدينة تتخطى 80%، فيما تتراوح نسب إشغالات الفنادق العائمة ما بين 65 إلى 70 %، موضحا أن ارتفاع نسب الإشغال يأتى تزامنا مع أجازات نصف العام الدارسى والذى يشهد عادة رواج فى حركة السياحة الداخلية.

وقال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إنه رغم جائحة كورونا والقيود المفروض على حركة السفر والسياحة عالميا، إلا أن مدينة أسوان تشهد إقبالا من السياح الأجانب لزيارة معبد أبو سمبل والمناطق الأثرية الأخرى، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم بإصدار تصاريح يومية ما بين 60 إلى 120 سائحا وفقا لمنظومة الإخطارات بالتعاون مع شرطة السياحة.

وأضاف " خيرى محمد على"، أن هناك عدد كبير من السياح الأمريكان والفرنساوي والبولندى وعدد من جنسيات آخرى يقضون عطلاتهم بمدينة أسوان للاستماع بالجو والشمس الساطعة، مؤكدا أن كافة الفنادق الثابتة والعائمة وكذلك المحلات والبازارات يطبقون الإجراءات الاحترازية وفقا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار.