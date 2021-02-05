شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للمبانى: خطة للتوسع الزراعى للتصدير.. و20 مليون جنيه مبيعات الموالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫كشف المهندس عبد الحى البدرى، العضو المنتدب للشؤن الزراعية، بشركة النصر للمبانى والإنشاءات ايجيكو، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير أنه جارى دراسة التوسع فى زراعة بعض المحاصيل والفاكهة، بهدف تصديرها للخارج، بما يعظم من إيرادات القطاع الزراعى، ويساهم فى زيادة موارد الشركة.

وأضاف عبد الحى البدرى لـ"الخليج 365" أنه تم بيع ثمار الموالح بمساحة 327 فدان بـ20 مليون جنيه، بجانب زراعة 300 فدان بمحصول البطاطس مخصص للتصنيع، علاوة على زراعة 145 فدان قمح فى مزرعة الشركة بالصالحية بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه سيتم زراعة 75 فدان جريب فروت أحمر للتصدير العام المقبل.

وأوضح عبد الحى البدرى، أنه فى إطار استغلال الأصول المتاحة، تم تأجير محطتي الإنتاج الحيوانى والداجنى، بما يضمن تحقيق عوائد مناسبة للشركة، موضحا أن الشركة تستعين بالعاملين بها من مهندسين وفنيين وعمال لتنفيذ كافة المشروعات فى مزرعة الشركة البالغة نحو 1000 فدان .