شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسترالية تعيد تشكيل إستراتيجيتها بسبب تهديد جوجل بمغادرة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Droneit Group الأسترالية المتخصصة في اعتماد المتعلمين لتحليق الطائرات بدون طيار، إنها تعيد تشكيل استراتيجياتها بعد أن هددت شركة جوجل العملاقة للبحث على الويب التابعة لالفابت بمغادرة السوق.

وجاء تهديد Google بمغادرة سوق تظهر فيه بيانات الصناعة أن لديها حصة تبلغ 94% كان الدافع وراء دفع كانبرا لاعتماد أول قوانين في العالم بشأن مدفوعات المحتوى.

دفع هذا الاحتمال بعض الشركات الأسترالية إلى تبديل الخدمات إلى Microsoft.

وقال فيكتور نيكولوف، مدير الحملة الرقمية لشركة Droneit: "سنحتاج إلى تركيز استراتيجيتنا التسويقية واستراتيجية موقعنا على الويب بشكل محوري"، "سننقل أيضًا الكثير من تركيزنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي."

وقالت جوجل الشهر الماضي إنها ستسحب خدماتها الرئيسية إذا اضطرت هي وفيسبوك لدفع أموال لشركات الإعلام مقابل الحق في استخدام محتواها كما يتصور الإجراء.

وضغطت الشركتان على رئيس الوزراء سكوت موريسون في الأيام الأخيرة، لكن التوقعات بحدوث اضطراب واسع النطاق دفعت بعض الشركات إلى البحث عن بدائل.

وتتطلب القوانين من جوجل وفيسبوك إبرام اتفاقيات ملزمة مع وسائل الإعلام الأسترالية التي يؤدي محتواها إلى توجيه حركة المرور إلى منصاتها.

وإذا لم يتمكنوا من ذلك، ستقوم الحكومة بتعيين محكم للقيام بذلك نيابة عنهم.

وحتى وقت قريب، كانت معظم البلدان تقف مكتوفة الأيدي بينما يعيد المعلنون توجيه الإنفاق إلى أكبر موقع ويب للشبكات الاجتماعية ومحرك بحث في العالم، مما يؤدي إلى حرمان غرف الأخبار من مصدر دخلها الرئيسي وإغلاقها على نطاق واسع وفقدان الوظائف.

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرج إن المنظمين بدأوا في اختبار قوتهم لكبح جماح الشركتين الضخمتين، اللتين تستحوذان معًا على أكثر من أربعة أخماس الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت الأسترالي.

وجادلت شركة جوجل بأن التشريع، الذي يخضع الآن لتحقيق برلماني ولكن من المتوقع أن يتم تمريره ليصبح قانونًا قريبًا غير قابل للتطبيق.

وقالت في أكتوبر إنها تعتزم دفع مليار دولار للناشرين على مستوى العالم مقابل أخبارهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت Google إن اللائحة تتجاهل "مليارات النقرات" التي ترسلها إلى ناشري الأخبار الأستراليين كل عام.