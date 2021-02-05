شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع أسهم جيم ستوب وAMC.. واجتماع منظمين لبحث أزمة الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسهم التي كانت في قلب موجة الشراء الأخيرة مدفوعةً بوسائل التواصل الاجتماعي في تداولات أوروبية ضعيفة، مما زاد من الإحساس بأن ارتفاعاتها المذهلة قد تتلاشى تمامًا كما يجتمع المنظمون الأمريكيون لمناقشة ما حدث من تقلب الأسهم الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسهم شركة GameStop لتجارة التجزئة لألعاب الفيديو المدرجة في فرانكفورت بنسبة 12%، وانخفضت أسهم AMC Entertainment المشغلة للسينما بنسبة 9%، ووضعت الخسائر أسعارها إلى حد ما متماشية مع المكان الذي استقرت فيه في تجارة ما بعد السوق الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستجتمع مع المنظمين الماليين يوم الخميس لمناقشة GameStop وتقلبات السوق الأخيرة.

ويمكن أن ينصب التركيز على المنتديات عبر الإنترنت حيث تمت مناقشة الشراء الجماعي لـ GameStop وAMC الأسبوع الماضي، وعلى الدور الأكبر الذي تلعبه صناديق التحوط في الأسواق المالية.

وقال بن سلافين، الرئيس العالمي لخدمة أصول الأموال المتداولة في BNY Mellon، إن الأمر يتعلق بالتأكد من أن ساحة اللعب متساوية والتأكد أيضًا من أن مستثمري التجزئة محميون والتأكد من أن أنواع الحسابات وأنواع التداول وأنواع المنتجات التي يستخدمونها مناسبة بالتأكيد."

وستلتقي يلين برؤساء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ولجنة تداول السلع الآجلة.

ارتفعت الأسهم الأسبوع الماضي، حيث أدى الشراء إلى "ضغط قصير"، وسارعت الصناديق التي راهنت ضد الشركات لإغلاق مراكزها عن طريق شراء الأسهم بأسعار مرتفعة.

وناشدت منشورات يوم الخميس على Reddit المستثمرين للتشبث، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن الضغط قد انتهى، وبدأ اهتمام السوق الأوسع بالتحول إلى التداعيات المحتملة.

وقال أحد المستخدمين، إنه اشترى أسهم GameStop بسعر 370 دولارًا، وتم تداول GameStop آخر مرة في فرانكفورت بسعر 80.80 يورو (97.05 دولارًا) و AMC بسعر 7.40 يورو.

قامت شركة Robinhood للوسيط عبر الإنترنت الخالية من الرسوم، والتي كانت في قلب هذه الظاهرة، بتخفيف قيود التداول على أهم أسهم المتداولين بالتجزئة قبل افتتاح الأسواق الأمريكية يوم الخميس.

يمكن للتجار الآن شراء ما يصل إلى 500 سهم من GameStop، ارتفاعًا من الحد الأقصى البالغ 100، تم تعيين الحد الأقصى على أسهم AMC عند 5500 وتم إزالة حدود الشراء على الأسهم الأخرى.

كانت Robinhood قد فرضت الحدود وجمعت رؤوس أموال بمليارات الدولارات لأن غرف المقاصة، التي تتوسط في تداولات سوق الأوراق المالية ، طلبت ضمانات إضافية.

تراجعت الأسواق الأوسع نطاقا يوم الخميس وسط مخاوف بشأن التوترات الصينية الأمريكية وتشديد السياسة النقدية في الصين.