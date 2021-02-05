شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأسمنت: 230 مليون جنيه حصيلة التصفية وعرض خطين للبيع أو الايجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم المناسترلى، المصفى العام للشركة القومية للأسمنت، أن إجمالى حصيلة التصفيه حتى الآن بلغت 230 مليون جنيه، حيث تم بيع العديد من المعدات والمركبات والخردة والخطوط القديمة فى الشركة، بالرغم من تأثير جائحة كورونا على مختلف النواحى الاقتصادية.

أضاف إبراهيم المناسترلى لـ"الخليج 365" أنه تواصل مع غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، كما خاطب أكبر 50 شركة أسمنت فى مصر والخليج والدول العربية وشرق اوروبا وشرق اسيا حتى الصين، بهدف بيع الخطين 3 و4 كخطى إنتاج وليس خردة، بحيث يتم الاستفادة منها بشكل كبير، إلا أنه لم يتم الرد علينا، رغم الإعلان الرسمى عن عقد مزايدتين لذلك.

‏أشار إلى أنه اقترح فكرة تأجير الخطين لشركات فى الدول القريبة منا، بحيث توفر جزء من تكاليفها، ولا سيما أن الدول القريبة منا قد تحتاج لهما سواء سوريا أو ليبيا أو السودان، بحيث يتم التعامل مع الخطين بالايجار بدل عملية الشراء ويمكن استغلالهما لمدة سنة أو سنتين فى الشركة.

أوضح أن تأجير الخطين لن يؤثر على عملية التصفية، حيث سيكونا فى مساحة يمكن تحديدها بعيدا عن الشركة، لكن هذا يحتاج إلى قرار بتعديل من الجمعية العمومية غير العادية للشركة لبحث مدى قانونية هذا الأمر، خاصة أن الشركة فى مرحلة التصفيه، موضحا أنه فى حالة وجود عروض للايجار يمكن طرح الأمر على الجمعية العامة باستثناء الخطين من البيع لمدة سنة أو سنتين حسب عروض الايجار.

وحول موقف تعويضات العمال، أشار إبراهيم المناسترلى أنه تم دفع كل التعويضات ما عدا 5 عمال تم فصلهم بعد أن رفضوا الحصول على التعويضات واستنفاد كافة المدد القانونية لهم.