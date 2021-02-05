شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: موجة كورونا تنكسر 30% عن ديسمبر ومخزون الأدوية يكفى حتى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موجة انتشار فيروس كورونا بدأت فى الانحصار وتراجع معدل الإقبال على أدوية علاج كورونا بنحو لا يقل عن 30% مقارنة ببداية الموجه فى شهر ديسمبر الماضى، ورغم أن الموجة الثانية بدأت شرسة بصورة كبيرة إلا أنها فى أيام قليلة بدأت فى الانكسار، كما أن هناك وفرة كبيرة فى أدوية فيروس كورونا ومخزون استراتيجى لا يقل عن 10 أشهر من أدوية المكملات الغذائية والمضادات الحيوية.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن موارد الدولة من أدوية كورونا لن تستنزف أبدا مع وجود الاحتياطى الكبير منها وبداية تراجع موجة الانتشار فى مصر مقارنة بباقى الدول حول العالم وخاصة الدول الأوروبية، وإن الحكومة استطاعت أن تضع خطة محكمة لتوفير احتياجات المواطنين المصابون بالفيروس سواء فى توافر مستشفيات العزل أو الأدوية الخاصة بالعزل المنزلى، وتوسعت الحكومة فى وضع تسهيلات لإنتاج شركات الأدوية كافة المستلزمات الطبية اللازمة لكورونا، ومن أبرز القرارات منح هيئة سلامة الغذاء الحق فى منح تراخيص للشركات الراغبة فى إنتاج أدوية المكملات الغذائية فى مدة لا تتعدى الـ30 يوما للحصول على الرخصة .

وقال، إن عدد الشركات التى تنتج الكمامات وصل إلى 30 شركة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج فى شركات أخرى مما أدى إلى توافرها فى الأسواق بأسعار تتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات ومتاحة فى كافة المناطق على مستوى الجمهورية ، والكحول 100 سم يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الجوانتى من 2 إلى 3 جنيهات، والجيل المعقم للأيدى يصل سعره من 10 إلى 12 جنية للعبوة.

وأشار إلى توافر إسطوانات الأكسجين فى الأسواق ولا يوجد أى أزمات ، وهناك 30 مصنع لإنتاجها من الهواء، ويبلغ سعر الأسطوانة يتراوح من 2800 إلى 3600 جنيه، كما يصل سعرها بالمنظم إلى 4 آلاف جنيه .