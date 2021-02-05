شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يبقى عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهرى عند 11% دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الأصول و الخصوم ( الالكو) ببنك مصر في اجتماعها يوم الخميس الموافـــق 4 فبراير 2021 الإبقاء على عائد جميع الشهادات و الودائع بالجنيه المصري و من ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري عند 11 % دون تغيير و يأتي هذا القرار في ضوء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري يوم الخميس الموافـــق 4 فبراير2021 بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة علي مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ .