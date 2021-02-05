الاقتصاد

بنك مصر يبقى عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهرى عند 11% دون تغيير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يبقى عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهرى عند 11% دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

قررت لجنة الأصول و الخصوم ( الالكو) ببنك مصر في اجتماعها يوم الخميس الموافـــق 4 فبراير 2021 الإبقاء على عائد جميع الشهادات و الودائع بالجنيه المصري و من ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري عند 11 % دون تغيير و يأتي هذا القرار في ضوء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري يوم الخميس الموافـــق 4 فبراير2021 بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة علي مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ .

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا