شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للتمويل الإسلامى": 355 مليار جنيه حجم الصيرفة الإسلامية سبتمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم الصيرفة الإسلامية فى السوق المصرى بلغ 355 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2020 ليشكل 5.5% من حجم التعاملات فى السوق بارتفاع قدره 42 مليار جنيه عن عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 14%.

وأوضح البلتاجي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حجم الودائع الإسلامية فى مصر بلغ 300 مليار جنيه جنيه وتشكل نسبة 7.5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة بلغت 29 مليار جنيه وبنسبة نمو 19% مقارنة بـ2019.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم التمويلات ارتفع رغم جائحة كورونا بنسبة 24% لتصل إلى 285 مليار جنيه بزيادة بلغت 55 مليار جنيه، لتشكل 6% من حجم السوق المصرفى.

وأكد البلتاجي أن من أسباب زيادة حجم الصيرفة الإسلامية كانت نتيجة إصدار 3 شركات صكوك بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال 2020.

متوقع زيادة نشاط حجم الصيرفة الإسلامية خلال العام الحادى بنسبة 10% نتيجة للصكوك السيادية التى تعتزم الحكومة طرحها بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية

وتضم السوق المصرفية المصرفية نحو 14 بنكا لديهم رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية فهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل، وهى بنوك فيصل والبركة وأبو ظبي الإسلامي ونحو 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية.