شكرا لقرائتكم خبر عن "سناب شات" تسجل خسائر في الربع الرابع لكنها تحقق قفزة في الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "سناب" المالكة لتطبيق التراسل الفوري "سناب شات" عن نتائج أعمالها الفصلية في أعقاب إغلاق جلية الخميس حيث كشفت عن نتائج متضاربة شملت تسجيل خسائر فصلية وقفزة في الإيرادات في الربع الأخير من عام 2020.



وسجلت "سناب" خسائر فصلية بنحو 113.1 مليون دولار أو ما يعادل 8 سنتات لكل سهم في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بخسائر قدرها 7 سنتات لكل سهم.



وقفزت إيرادات سناب" بنسبة 62% إلى 911 مليون دولار متفوقة على توقعات المحللين التي اشارت إلى إيرادات عند 852 مليون دولار.



وباستثناء بعض البنود المكررة، حققت "سناب" أرباحا معدلة بنحو 9 سنتات لكل سهم وهي ثالث أرباح فصلية معدلة في الأربعة أرباع السنوية الماضية.



وارتفع عدد المستخدمين النشطين لـ"سناب شات" على أساس يومي بنسبة 22% إلى 265 مليونا مقارنة بتوقعات عند 257.8 مليون مستخدم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "سناب" بنسبة 1.6% إلى 58.3 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الخميس عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.