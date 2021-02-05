شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "فورد" تناهز 3 مليارات دولار في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فورد موتور" الأمريكية لصناعة السيارات عن تسجيل خسائر فصلية أعلى من التوقعات في الربع السنوي الرابع من العام الماضي، لكن الشركة ثفت استثماراتها في السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.



وأعلنت "فورد" تسجيل خسائر فصلية بنحو 2.8 مليار دولار أو ما يعادل 70 سنتا لكل سهم في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بخسائر قدرها 1.7 مليار دولار أو 42 سنتا لكل سهم في نفس الفترة من عام 2019.



وهبطت مبيعات الشركة الأمريكية إلى 36 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بمبيعات قدرها 39.7 مليار دولار قبل عام.



وكشفت توقعات المحللين عن أن "فورد" ستسجل خسائر معدلة عند استثناء بعض البنود المكررة بنحو 7 سنتات لكل سهم ومبيعات فصلية بحوالي 36.8 مليار دولار.



وأكدت الشركة في بيانها على زيادة التزاماتها الاستثمارية في الفترة المقبلة حيث تخطط لإنفاق أكثر من 22 مليار دولار في السيارات الكهربائية و7 مليارات دولار في السيارات ذاتية القيادة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الخميس عند 11.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 11.6 دولار وأقل سعر عند 11.1 دولار.