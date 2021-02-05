شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسياً و"الداو جونز" أعلى 31 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس مدعومة بصدور بيانات اقتصادية إيجابية، وحقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة، وذلك في انتظار صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 779 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 828 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات أن مؤشر طلبات المصانع الأمريكية ارتفع في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 1.1% بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.7%.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات بإضافة الاقتصاد 77 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1% أو ما يعلدل 54 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 56.23 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.2 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.6% أو ما يعادل 38 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 58.84 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 59.04 دولار وأقل سعر عند 58.04 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.1% (ما يعادل 332 نقطة) إلى 31055 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31065 نقطة وأقل مستوى عند 30737 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 167 نقطة) إلى 13777 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13778 نقطة وأقل مستوى عند 13631 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 3871 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3872 نقطة وأقل مستوى عند 3836 نقطة.