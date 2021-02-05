شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تنخفض في ختام التداولات بضغط من العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى القلق من فرض الأرجنتين ضرائب على صادراتها من الحبوب الزراعية.



هذا، وقد أفادت وكالات إعلامية محلية في الأرجنتين بأن حكومة "بوينوس أيريس" لا تستثني فرض ضرائب على الصادرات من الحبوب الزراعية كالذرة والصويا مما يعني المزيد من القيود على الإمدادات من أمريكا الجنوبية.



وفي سياق منفصل، كشفت بيانات عن أن الحكومة المكسيكية تتوقع انخفاض وارداتها من الذرة بنسبة 9% خلال العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة وأقل مستوى عند 91.09 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 0.5% إلى 5.50 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.58 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.47 دولار.