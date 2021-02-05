شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 2% بفعل ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب عن كثب لتقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 779 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 828 ألف طلب.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات بإضافة الاقتصاد 77 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة وأقل مستوى عند 91.09 نقطة.



وفي ختام التداولات، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 2.4% أو ما يعادل 65 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.234 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 27.015 دولار في حين سجل أقل سعر عند 25.935 دولار.