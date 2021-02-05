شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم تصريحات "بيلي" المتشائمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس عقب قرار متوقع من بنك إنجلترا، ورغم تصريحات رئيسه المتشائمة.



وأبقى اليوم بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير في خطوة متوقع على نحو واسع النطاق بالأسواق، كما ثبت حجم برنامجه لمشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه الإسترليني دون تغيير.



وفي خطابه تعليقا على القرار، تحدث رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" عن حالة السياسة النقدية والاقتصاد في المملكة المتحدة بنبرة تشاؤمية.



وصرح "بيلي" أن هناك إشارات على أن معدل البطالة الحقيقي في بريطانيا أعلى بكثير من الأرقام المعلنة في الآونة الأخيرة.



وأضاف "بيلي" أن بيانات سوق العمل البريطاني من الصعب تفسيرها في الفترة لحالية نظرا لقيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية غدا تجاه وزارة العمل الأمريكية التي ستعلن عن تقرير الوظائف في الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3673، وسجل أعلى سعر عند 1.3699 وأقل سعر عند 1.3568.