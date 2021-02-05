شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط بنحو 2.5% مغلقاً أدنى 1800 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس على نحو حاد وأغلقت أدنى مستوى 1800 دولار للأوقية، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 779 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 828 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات أن مؤشر طلبات المصانع الأمريكية ارتفع في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 1.1% بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.7%.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات بإضافة الاقتصاد 77 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة وأقل مستوى عند 91.09 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.4% أو ما يعادل 43.9 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1791.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1835.7 دولار وأقل سعر عند 1784.7 دولار.