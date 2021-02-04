الاتصالات المتكاملة و«اتحاد ثروات التقنية» تفوزان بمنافسة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية

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وأوضحت الهيئة أن ترخيص تقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح للمشغل الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون اشتراط امتلاك المشغل الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات القائمين ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.وأشارت إلى أن منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية سيسهم بشكل إيجابي في تحسين تجربة المستخدمين، ورفع جودة الخدمات، وتوفير المزيد من الخيارات الإضافية للمستخدمين؛ الأمر الذي سينعكس على تطور القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، إضافة إلى تحفيز الابتكار، وإيجاد فرص وظيفية جديدة في أسواق القطاع.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منحت شركتي اتحاد فيرجن موبايل السعودية وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في عام 2014م.
يذكر أنه في حال استكمال كل من (شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة) و(اتحاد ثروات التقنية) للمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص خلال 90 يوما، فسيصل مجموع تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO في المملكة إلى 4
تراخيص.
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