الحقيل يعتمد المجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل؛ حيث تكون أعضاؤه ‏من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، وممثل ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم الفواز، وممثل ‏هيئة تطوير حائل ‏فؤاد الغصاب، وممثلي القطاع الخاص المهندس ‏خالد التلمساني ومكارم بترجي. ‏ وأقر المجلس في اجتماعه الأول تعيين المهندس سالم ‏السعدي أمينا للمجلس. ‏ وهنأ أمين منطقة حائل رئيس المجلس الأعضاء المُعينين في المجلس على ثقة الوزير، مثمنا الخبرات والقدرات المتميزة التي يتميزون بها وستكون -بحول الله- رافدا وداعما لنجاح تأسيس الشركة.‏ وهنأ أمين منطقة حائل رئيس المجلس الأعضاء المُعينين في المجلس على ثقة الوزير، مثمنا الخبرات والقدرات المتميزة التي يتميزون بها وستكون -بحول الله- رافدا وداعما لنجاح تأسيس الشركة.‏ ‏وتستهدف شركة أمانة منطقة حائل عددا من المهام من ‏أبرزها ‏تطوير ‏أراضي الأمانة، والأحياء العشوائية، وتحقيق التوازن ‏العمراني في المدينة، ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية ‏واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية، ومشروعات النقل العام، مع تحقيق نمو ‏مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.‏ أعضاء مجلس شركة أمانة منطقة حائل: أمين منطقة حائل المهندس: إبراهيم أبو راس

ممثل ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: هاشم الفواز

ممثل ‏هيئة تطوير حائل: ‏فؤاد الغصاب

ممثلا القطاع الخاص المهندس ‏خالد التلمساني ومكارم بترجي

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