شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل ساعات عمل المقاهي و«الكافتيريات» بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، تعديل مواعيد عمل المقاهي ومحالّ بيع الوجبات الخفيفة (الكافيتريات) العاملة في الإمارة، لتُغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، من يوم الجمعة 5 فبراير، والسماح للكافيتريات بتقديم خدمة توصيل الطلبات بعد الإغلاق، في إطار الحرص على سلامة المجتمع، والحدّ من انتشار فيروس «كورونا».

وتهيب الدائرة بالمستثمرين من أصحاب تلك المنشآت ضرورة التحقق من تطبيق الاشتراطات التي عممتها سابقاً، وضرورة التحقق من التزام مرتاديها والزوّار بالإجراءات الاحترازية. كما كثفت الدائرة الزيارات الميدانية التفتيشية على المقاهي والكافيتريات، للتأكد من التقيّد بالتعميم، وستتعامل بحزم مع المخالفين. (وام)