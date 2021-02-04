شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات الإسلامي» يطعّم موظفيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من حرصه المتواصل على صحة وسلامة وموظفيه ومتعامليه والمجتمع بأكمله، أطلق «الإمارات الإسلامي»، برنامج تطعيمٍ يتيح لموظفيه وأفراد أسرهم المقيمين في دولة الإمارات الحصول بسهولة على لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس «كوفيد-19»، حيث بدأوا في تلقي اللقاحات في مقره الرئيسي مؤخراً.

وتأتي جهود «الإمارات الإسلامي» انسجاماً مع أهداف الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات لتطعيم أكثر من 50٪ من السكان باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 خلال الربع الأول 2021 للمساهمة في احتواء الفيروس والحد من انتشاره، وتزامناً مع الخطوات المتواصلة التي يتخذها المصرف حفاظاً على صحة وسلامة موظفيه الذين يقدمون خدماتهم لجميع أفراد المجتمع.