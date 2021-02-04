شكرا لقرائتكم خبر عن أصول الإمارات دبي الوطني ريت تتراجع إلى 184 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، صندوق استثمار عقاري تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها، والذي بلغ 184 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2020، بما يعادل 0.74 دولار للسهم، مقارنةً ب 198 مليون دولار تم تسجيلها في سبتمبر 2020، و246 مليون دولار في ديسمبر 2019.

كان الانخفاض المسجل في صافي قيمة الأصول نتيجة الضغوط على تقييم السوق بشكل أساسي. وتم تعديل قيمة المحفظة العقارية إلى 366 مليون دولار (منخفضة من 377 مليون دولار في سبتمبر 2020، ومن 429 مليون دولار في ديسمبر 2019). في حين ظل رصيد تقييمات الأصول في محفظة العقارات مستقراً، فقد كان الضغط مدفوعاً بالأعمال الرأسمالية لتجديد برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، بالإضافة إلى استمرار المشاورات حول عدم دفع الإيجار في مبنى يونيسيت للسكن الطلابي في منطقة دبي لاند.

نسبة الإشغال

واستمرت نسبة الإشغال في المحفظة بالاستقرار عند 75%، بالمقارنة مع 76% في الربع السابق. كما حافظ المتوسط المتوقع لعقود الإيجار غير المنتهية للمحفظة على نسبة فوق 4 سنوات (وتحديداً عند 4.01، مقارنة ب 4.05 في سبتمبر 2020 و3.37 في ديسمبر 2019). ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية التأجير النشط وتجديد العقود من قبل عدد من المستأجرين الرئيسيين خلال هذه الفترة. وركزت إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت على تأمين عقود إيجار طويلة الأجل لجميع التجديدات والإيجارات الجديدة، لا سيما في محفظة المكاتب.

مواجهة الضغوط

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «مع استمرارنا بمواجهة الضغوط على التقييمات، فإننا نتبع نهجاً نشطاً في كل من نشاطات التأجير وإدارة الأصول للحفاظ على مستويات الإشغال الصحية وجعل عقاراتنا جذابة قدر الإمكان للمستأجرين الحاليين والمحتملين.».