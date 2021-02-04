شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك-وام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إستمرار إلتزام المنظمة الدولية بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء المعاناة، كما جدد دعوته لإسرائيل للوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، التي أشار إلى أنها تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

جاء ذلك خلال مداخلته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لعام 2021، والتي عقدت، الخميس، في مقر الجمعية العامة بالمنظمة الدولية بنيويورك. محذرا خلالها من النتائج السلبية التي قد تسببها أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة، وكذلك من القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول وغيرها من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي جميعها أشار بأنها "تؤدي إلى تفاقم عدم الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتدفع بعيدا عن السلام".

