شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: وثيقة الأخوة الإنسانية خطوة كبيرة للتعايش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شكره لدولة الإمارات على رعايتها ودعمها فكرة إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية في 2019، والتي وقع عليها كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، واصفاً الوثيقة بأنها خطوة كبيرة للتعايش المشترك والحوار بين الأديان.

وأكد أبوالغيط - في بيان له أمس - أن منتدى الأخوة الإنسانية يُعد مبادرة مبتكرة ومتجددة أثبتت التطورات الأخيرة أن العالم في أمَسِّ الحاجة إليها.

وتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتهنئة إلى كل من أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ولطيفة ابن زياتين على فوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، تقديراً لجهودهما المؤثرة في نشر السلام والإخاء والتعايش بين الحضارات.

وأوضح البيان أن أبوالغيط حرص على المشاركة في الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية، عبر جلسة نقاش عُقدت افتراضياً أمس 4 فبراير الجاري، وشارك فيها عدد من القادة العالميين من بينهم ماريا إسبينوزا الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة تناول في مداخلته أمام المنتدى المخاطر التي ينطوي عليها تصاعد التيارات المتطرفة والشعبوية على صعيد العالم، والدور الخطير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، في أحيان كثيرة، في تعميق الاستقطاب ونشر ثقافة الكراهية، مؤكداً أن الخطاب المتطرف موجود للأسف في جميع الثقافات والحضارات، ويتعين مواجهته من خلال برامج التعليم في الأساس، وأيضاً عبر تحديث الخطاب الديني. (وام)