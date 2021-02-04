شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو العالم إلى نبذ الكراهية وإعلاء قيم التسامح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة ”الخليج 365”

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، العالم إلى نبذ العنف والكراهية ونشر قيم التسامح،وذلك في كلمة له دونها أمس الخميس على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الأخوة الإنسانية.

وقال: «يحتفي العالم اليوم بقيمة إنسانية هامة، لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى، وهي قيمة الأخوة الإنسانية»، مضيفاً: «إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعاً بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار».

وقال: «إن مصر مهد الحضارة الإنسانية وعلى أرضها كلم الله موسى، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الإسلام منذ فجر بزوغه، ونسعى دوماً لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف».

وأضاف : «وإنني في هذا اليوم، أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام،وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة»