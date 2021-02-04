شكرا لقرائتكم خبر عن 7,5 مليون مشترك بـ«نيويورك تايمز» بنهاية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك-أ.ف.ب

أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، أن عدد مشتركي خدماتها المدفوعة بلغ 7,5 مليون في نهاية 2020، بزيادة سنوية تفوق مليوني مشترك في ظل تقدمها في مسار التحول الرقمي.

واستحوذت النسخة الرقمية على ما يقرب من 90% من الاشتراكات في «نيويورك تايمز»، وفق تقرير أصدرته الصحيفة اليومية العريقة عن أرباحها الفصلية. وانخفض عدد المشتركين في النسخ الورقية بشكل طفيف مقارنة مع العام السابق ليسجل 833 ألفاً.

وازداد عدد مشتركي «نيويورك تايمز» ما يقرب من ثلاثة أضعاف إثر تعزيز طواقم عملها منذ بداية عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للصحيفة ميريديث كوبيت ليفيان في بيان: «كان 2020 عاماً مزلزلاً على صعيد الأخبار».

وأضافت: «الحاجة إلى صحافة عالية الجودة ومستقلة باتت ملحّة أكثر من أي وقت مضى في حياتي، وارتفع عدد زملائي في التايمز لتلبية هذه الحاجة مع الطاقة والجديّة اللتين تتطلبهما مهمتنا».

وقالت «نيويورك تايمز» إن 18 في المئة من مشتركيها هم من خارج الولايات المتحدة، في تأكيد على نمو الصحيفة دولياً.

وأظهرت نتائج الربع الماضي انخفاضاً بنسبة 84 في المئة في صافي الأرباح إلى 10 ملايين دولار، ويرجع ذلك خصوصاً إلى مبلغ كبير دفعته المجموعة لتسديد التزامات متصلة بالمعاشات التقاعدية.

واستقرت إيرادات الربع الرابع عند 509 ملايين دولار، وقد عوضت المكاسب المسجلة في مداخيل الاشتراكات تراجع الإيرادات الإعلانية. وعلى صعيد العام بمجمله، سجلت الشركة أرباحاً قدرها 100 مليون دولار، بانخفاض 28 بالمئة عن 2019.