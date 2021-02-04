نتائج مخيبة تضغط على «فوتسي 100».. والتألق الإيطالي مستمر

واصلت الأسهم الأوروبية صعودها للجلسة الرابعة على التوالي الخميس، وسط آمال المستثمرين حيال تعاف أسرع للاقتصاد العالمي، لكن أهدافا محبطة من يونيلفر ضغطت على مؤشر الأسهم القيادية في لندن.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، بينما أغلق فايننشال تايمز 100 في لندن مستقرا، في أداء أقل من نظرائه بالمنطقة لليوم الثاني على التوالي، حيث هوى سهم عملاق المنتجات الاستهلاكية يونيلفر 6.2 بالمئة بعد أن جاء هدف الشركة لنمو المبيعات مخيبا لتوقعات المستثمرين.

وتأثرت السوق بتراجع أسهم شركتي النفط العملاقتين بي.بي ورويال داتش شل، مع إعلان شل عن أدنى ربح سنوي لها فيما لا يقل عن 20 عاما.

وارتفعت البنوك والجنيه الإسترليني بعد أن أرجأت أسواق النقد الرهان على أسعار فائدة سلبية في بريطانيا إلى فبراير 2020 إثر قول بنك إنجلترا المركزي إن البنوك ستحتاج ستة أشهر على الأقل للاستعداد لأسعار فائدة أقل من الصفر.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق لدى آي.جي، «من المستبعد أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قريبا، وتعني فترة استعداد ستة أشهر أن الاقتصاد البريطاني سيكون قد بدأ التعافي بالفعل بحلول الوقت الذي يمكن دراستها فيه».

وارتفعت الأسهم الإيطالية 1.7% لتغلق على أعلى مستوى لها في شهر، مواصلة الصعود بعد قبول رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي مهمة تشكيل حكومة جديدة الأربعاء.

وقفزت أسهم باير 5.3 بالمئة مما رفع المؤشر داكس الألماني إلى ذروته في شهر بعد أن توصلت الشركة إلى اتفاق بملياري دولار لتسوية أي دعاوى قضائية في المستقبل بأن مبيد الحشائش الرائج «راونداب» الذي تنتجه يسبب الإصابة بمرض السرطان.

وصعدت أسهم دويتشه بنك 0.6 بالمئة بعد أن تحول البنك الألماني إلى تحقيق ربح سنوي محدود في 2020، هو الأول منذ 2014، على خلفية مكاسب قوية في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية التابع (رويترز)