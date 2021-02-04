شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تدرس بيع شركة مناجم إسبانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة، قولها، إن مجموعة «ترافيجورا» لتجارة السلع الأساسية وشركة «مبادلة للاستثمار» تدرسان بيع شركة منجم أجوا تنيداس (ميناس دي أجواس تنيداس) المعروفة باسم «ماتسا» جنوبي إسبانيا، وهي شركة إسبانية لمناجم النحاس، وذلك وسط ارتفاع الطلب على المعدن الأساسي.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن صفقة البيع قد تبلغ قيمتها ملياري دولار أو أكثر. واستحوذت مبادلة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 على حصتها في عملية التعدين الرئيسية في (ماتسا) كجزء من مشروع مشترك للاستثمار في قطاع المعادن الأساسية. (بلومبيرج)