دبي: ”الخليج 365”

أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، عن إطلاق «شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» في خطوة طموحة تعزز مشاركة المرأة وريادتها في ميادين الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع إطلاقها بأسلوب افتراضي، ستشكل «شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» منصة للتواصل والإرشاد ومشاركة المعارف لتستفيد منها النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللاتي يعملن في ميادين الأبنية الخضراء والتنمية المستدامة، والراغبات بالمشاركة في هذا القطاع.

تهدف الشبكة إلى تعزيز تفاعل النساء اللاتي يعملن في مجال الاستدامة ومدهن بكل سبل الدعم الممكنة، بما يمهد الطريق لدفع عجلة الإدماج والتنوع وريادة النساء. وستنظم الشبكة فعاليات التواصل والاجتماعات خلال العام الأول، في حين تعتزم توسيع نطاق نشاطاتها عبر إطلاق برامج الإرشاد والمسابقات الموجهة لصقل مهارات النساء.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: نحرص في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء على تأسيس منصة قوية للجميع لدعم الحكومات وكافة الأطراف المعنية في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق أهدافهم طويلة الأمد المنوطة بقضايا الاستدامة. لذلك جاءت «شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» لتقدم فرصة قيّمة لجميع النساء لصقل مهاراتهن، والتواصل مع الشخصيات القيادية العليا في مختلف المؤسسات واكتساب المعارف والخبرات في مجالات الاستدامة والأبنية الخضراء في المنطقة.

وستشارك المنصة قصص النجاح والدروس المستفادة على نطاق أوسع في المنطقة لإثراء المعارف في هذه المجالات. وستتولى فرح ياسين، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء رئاسة الشبكة، وستقودها لجنة إشراف وتوجيه لدعم توجهاتها الشاملة علاوة على وضع الخطط المستقبلية. وتُتاح العضوية في الشبكة حصرياً لأعضاء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء من الأفراد والشركات.

وقالت فرح ياسين: «نعمل على إطلاق شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء لحفز وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، لاسيما في مجال الاستدامة، التي تلعب بطبيعة الحال دوراً رئيسياً في دعم أهداف التنمية المستدامة الأخرى على غرار توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة. وبوجود عدد من النساء اللاتي يتولين قيادة برامج التنمية المستدامة في المنطقة، ستمدهم الشبكة بكافة سبل الدعم الممكنة لتعزيز ريادتهن عبر المبادرات المعنية بتعزيز القدرات وصقل المهارات التي يطلقها مجلس الإمارات للأبنية الخضراء».