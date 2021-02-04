شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سي.إن.إن» يعتزم التنحي عن منصبه بنهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت شبكة «سي.إن.إن»، الخميس، إن رئيسها جيف زوكر سيغادر شبكة الأخبار في نهاية عام 2021. وقال زوكر للموظفين في مكالمة، «الحقيقة في نوفمبر وديسمبر، كنت قد قررت أن الوقت قد حان للمضي قدماً الآن.. ولكن منذ ذلك الحين، غيرت رأيي. وأريد أن أبقى ليس إلى الأبد ولكن لعام آخر».

ويتمتع زوكر، الذي انضم إلى الشبكة في عام 2013، بسمعة طيبة في مجال التلفزيون بفضل نجاحاته المبكرة. وكان المنتج التنفيذي لبرنامج «توداي» على شبكة «إن.بي.سي» في العشرينات من عمره ثم أصبح رئيساً لشركة «إن.بي.سي إنترتينمنت».