شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفكر في فرض «عقوبات هادفة» ضد جيش ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، الخميس، أنّ الولايات المتحدة تدرس فرض «عقوبات هادفة» ضد الجيش الميانماري بعد الانقلاب على الحكومة المدنية بزعامة اونغ سان سو تشي. وقال جاك سوليفان للصحفيين: «ندرس فرض عقوبات هادفة ضدّ أفراد وكيانات يسيطر عليها الجيش».

إلى ذلك، عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار» وطالب بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار سو تشي وآخرين احتجزوا بعد الانقلاب. وقالت الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس في بيان وافقت عليه بالإجماع «أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار».