شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 121 مهاجراً قبالة السواحل الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرسيليا: «أ.ف.ب»

أنقذ فريق سفينة «أوشن فايكينج» التابعة لمنظمة «أس أو إس ميديتيرانيه»، الخميس، 121 شخصاً قبالة سواحل ليبيا، كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ، وفق ما ذكرت المنظمة في تغريدة.

وكان العديد ممن تم إنقاذهم قد «تجاوزوا حافة القارب»، بحسب المنظمة غير الحكومية. ومن بين المهاجرين 19 امرأة وطفلان. وكان مركبهم «في المياه الدولية، على بعد 30 ميلاً بحرياً (نحو 56 كيلومتراً) من شاطئ مدينة الخُمس الليبية»، وفق المنظمة.

واستأنفت السفينة في 11 كانون الثاني/يناير، نشاطها من مرسيليا بعدما احتجزت لخمسة أشهر في إيطاليا، حيث فرضت عليها السلطات القيام بإصلاحات مكلفة. وتعد حالياً سفينة الإنقاذ الوحيدة التابعة لمنظمة غير حكومية في المنطقة.

ومنذ عودتها، قامت السفينة بإنقاذ 374 مهاجراً حاولوا العبور إلى أوروبا، بينهم حامل في الشهر الثامن تمكن خفر السواحل الإيطالي من إجلائها. وقالت المنظمة غير الحكومية، إن السفينة التابعة لمنظمة «أس أو إس ميديتيرانيه» غادرت بعد ذلك ميناء أوجوستا (صقلية) الثلاثاء.

ويعبر اللاجئون القادمون من عدة دول (تونس وليبيا خصوصاً) للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا ذات السواحل الأقرب للمنطقة. وإجمالاً، فقد 1200 مهاجر حياتهم في 2020 في المتوسط أغلبيتهم كانوا يعبرون هذا الطريق نحو أوروبا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.