شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد بيانات الميزان التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات بالإضافة إلى استمرار متابعة تطورات جائحة "كورونا".



وأظهرت بيانات أن الميزان التجاري الأسترالي سجل فائضا في الشهر الماضي بحوالي 6.79 مليار دولار أسترالي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 9 مليارات دولار أسترالي بعد فائض عند 5.01 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.، فيما سجل مؤشر ثقة الشركات في البلاد 14 نقطة.



من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات على صعيد مكافحة أزمة كورونا ومحاولة السيطرة تفشي الفيروس بالتزامن مع جهود توزيع لقاحات مضادة للمرض.



وفي سياق منفضل، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الكونجرس الأمريكي يمضي قدما في مناقشة خطة الرئيس "جو بايدن" حول تحفيز الاقتصاد بضخ حوافز مالية تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7596، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7649 وأقل سعر عند 0.7587.