شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية تداولات الجلسة عقب بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن تجدد التفاؤل بشأن التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 779 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 828 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات أن مؤشر طلبات المصانع الأمريكية ارتفع في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 1.1% بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.7%.



وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الكونجرس الأمريكي يمضي قدما في مناقشة خطة الرئيس "جو بايدن" حول تحفيز الاقتصاد بضخ حوافز مالية تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 245 نقطة) إلى 30968 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 13650 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3850 نقطة.