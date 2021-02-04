شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعاود الانخفاض رغم آمال التحفيز النقدي في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم التفاؤل المتزايد في الأسواق بشأن التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.



وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الكونجرس الأمريكي يمضي قدما في مناقشة خطة الرئيس "جو بايدن" حول تحفيز الاقتصاد بضخ حوافز مالية تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار.



ويرى محللون أن انتعاش مبيعات الأجهزة الاستهلاكية مثل الثلاجات والمكيفات والسيارات من شأنها أن تدعم الطلب العالمي بقوة على النحاس.



وفي الصين، اتفق مسؤولو البنك المركزي على استمرار ضخ السيولة بشكل معقول في السوق المحلي الأمر الذي يبدد المخاوف حيال المعروض النقدي بأكبر اقتصاد مستهلاك للمعادن في العالم.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة .2% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.09 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 3.55 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.58 دولار وأقل سعر عند 3.54 دولار.