شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أورينت» للتأمين ترتفع إلى 430 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أورينت للتأمين عن السنة المالية المنتهية في 2020 بنسبة 1% لتصل إلى 430 مليون درهم، مقارنة مع عام 2019 الذي بلغت فيه 425 مليوناً.

وتعكس الأرباح التي حققتها الشركة عن 2020، أداءها القوي على الرغم من مستجدات انتشار «كورونا» عالمياً، وما رافق ذلك من قيود مفروضة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وارتفعت موجودات الشركة في 2020 بنسبة 15% إلى 8.88 مليار درهم، مقارنة مع 7.71 مليار درهم، وارتفعت حقوق المساهمين 9% إلى 3.42 مليار درهم، وكذلك ارتفعت الأقساط المكتتبة 9% إلى 4.24 مليار درهم، مقارنة مع 3.88 مليار درهم، وبلغت الأرباح الفنية 246 مليوناً بنمو 12%، وبلغت حصة السهم من الأرباح 82.85 فلس للسهم الواحد.

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي للشركة إنه على الرغم من تداعيات الجائحة، فقد تمكنت الشركة من زيادة أقساطها وزيادة الأرباح الفنية، مما يؤكد مكانتها القيادية في سوق التأمين في الدولة. وأكد أن عام 2021 سيشهد زيادة في حجم الأعمال، حيث إن ارتفاع أسعار البترول إضافة إلى حملة التطعيم التي تجري الآن في الدولة، سينعكسان إيجاباً على الوضع الاقتصادي وعلى زيادة حجم الأعمال.

ومن المتوقع أن تنعكس القرارات الأخيرة بمنح الجنسية والجواز الإماراتي إيجاباً على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها القطاع العقاري.

