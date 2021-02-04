شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأدنى في شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين ولأدنى مستوى في شهرين خلال الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 779 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني، بينما توقع محللون تراجعها عند 828 ألف طلب.

كما تراجع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية بنحو 1.25 ألف طلب إلى 848.25 ألف طلب.