شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الجائحة.. دبي استقطبت 5.5 مليون زائر دولي في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن المدينة استقبلت خلال العام 2020 نحو 5.51 مليون زائر دولي. وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة لسياح دبي خلال 2020 بنحو 865 ألف زائر دولي، ثم السعودية بـ 400 ألف زائر دولي، ثم المملكة المتحدة بـ 392 ألفاً، ثم روسيا بـ 296 ألف زائر، ثم عمان بـ 240 ألف زائر.

وجاءت باكستان في المركز السادس بـ 212 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 191 ألف زائر، ثم الصين بـ 182 ألف زائر، ثم مصر بـ 170 ألف زائر، ثم فرنسا 166 ألف زائر.



وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، فقد أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن جنوب آسيا وأوروبا الغربية حلتا في المركز الأول، بعد أن استحوذتا على 21% من الزوار لكل منطقة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 12%، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة 11%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا 8%، ثم إفريقيا 6%، ثم الأمريكتان 6%.

وارتفع عدد الغرف الفندقية بنسبة 1% إلى 126947 غرفة فندقية بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بديسمبر 2019، فيما تراجع عدد المنشآت الفندقية 4% إلى 711 منشأة، مقارنة بـ 741 منشأة.

ويأتي هذا الارتفاع في الطاقة الاستيعابية وتراجع عدد المنشآت، بسبب إغلاق منشآت ذات سعة قليلة وافتتاح فنادق ذات سعة ضخمة. وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال العام 2020 نحو 54%، ويأتي ذلك في ظل تراجع أعداد السياح الدوليين إلى المدينة بسبب القيود العالمية على حركة المسافرين في ذروة تفشي وباء كورونا.

ووبلغ عدد غرف المبيت المحجوزة خلال العام الماضي بنحو 20.48 مليون ليلة، مقارنة مع 32.11 مليون ليلة في 2019. وارتفع طول مدة إقامة النزلاء إلى 4.2 ليلة، مقارنة مع 3.4 ليلة. وتراجع معدل السعر اليومي على 343 درهماً، بينما انخفض العائد من الغرف المتوفرة إلى 186 درهماً.

على أتم الاستعداد لإكسبو 2020

على صعيد متصل، قال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إن دبي تمتلك خطة واضحة للغاية بشأن كيفية تعاملها مع «كوفيد-19»، وهي على أتم استعداد لاستقبال زوار معرض إكسبو 2020 دبي العالمي.

هلال سعيد المري

وأضاف المري في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «نشعر بثقة كبيرة وأن النمو سيبدأ هذا الصيف من خلال إكسبو في الربع الرابع من العام الجاري، كما نتطلع إلى الترحيب بالعالم».

وبحسب المري، استقبلت دبي حوالي 560 ألف زائر في ديسمبر/كانون الأول. ووصلت نسبة الإشغال في الفنادق إلى 71% في الشهر الأخير من العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ فبراير/ شباط. وقال: «نحن نتعامل مع الأمور بطريقة مدروسة للغاية، وفلسفتنا هي أننا يجب أن نعمل من خلال هذا الوباء ونبقى منفتحين، مع الحفاظ على سلامة الجميع والتأكد من أن الامتثال يحدث بطريقة موثوقة».