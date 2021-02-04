21.3 مليار درهم الأرباح السنوية لـ7 بنوك إماراتية

بلغ صافي الأرباح المجمعة لـ 17 شركة إماراتية مدرجة في الأسواق المالية نحو 25 مليار درهم خلال العام الماضي 2020 وفقاً للبيانات التي أعلنت عنها الشركات من خلال سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

تعكس القيمة الكبيرة للأرباح التي حققتها الشركات مؤشرات إيجابية عن أداء الشركات الإماراتية بشكل عام ومحافظتها على تحقيق الربحية وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم نتيجة جائحة كورونا.

ويتضح من خلال البيانات أن 7 بنوك مدرجة في الأسواق المالية حققت أرباحاً بقيمة 21.27 مليار درهم تقريباً خلال العام 2020 علماً أن 11 بنكاً وطنياً لم تفصح بعد عن بياناتها المالية بعد.

واستناداً إلى هذه المعطيات فإن أرباح البنوك الـ 7 التي أعلنت عن بياناتها المالية شكلت نحو 85% من إجمالي الأرباح التي حققتها جميع الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية مع نهاية يوم أمس الخميس.

كانت مجالس إدارات 4 بنوك مدرجة في الأسواق المالية قد أعلنت عن توصيتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 12.73 مليار درهم عن أرباح العام 2020، الأمر الذي يعكس حرصها على سياسة ثابتة في توزيع العوائد على مساهميها.

وتفصيلاً فقد أظهرت البيانات الرسمية أن صافي الأرباح المجمعة لـ 10 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية نحو 18 مليار درهم خلال العام 2020 منها أرباح بقيمة 14.8 مليار درهم سُجلت لصالح 5 بنوك، وعلى الجانب الآخر فقد بلغ صافي أرباح 7 شركات مدرجة في سوق دبي المالي 7 مليارات درهم تقريباً منها 6.48 مليار درهم سجلت لصالح بنكين.

تجدر الإشارة إلى أن 56 شركة مدرجة في سوق دبي المالي لم تفصح عن بياناتها المالية حتى يوم أمس 4 فبراير مقارنة بـ 57 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. (وام)