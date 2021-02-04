شكرا لقرائتكم خبر عن مروان المعلا: الإمارات رمز الإنسانية والتسامح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ مروان المعلا رئيس جمعية أم القيوين الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية إن الإمارات لطالما كانت ولا تزال رمزاً للإنسانية والتعايش والتسامح، حيث يقطن على أرضها أفراد يمثلون أكثر من 200 جنسية في وئام تحت ظل القانون ، مؤكداً أن التسامح سمة إماراتية زرع بذورها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حتى أمست شجرة فارعة الأغصان يستظل بها من اكتوى بنار الكراهية وجاء باحثاً عن العيش بكرامة.

وشدد الشيخ مروان المعلا على ضرورة تعزيز التسامح والتعايش لمواجهة التطرف والإرهاب والكراهية التي أصابت بعض المجتمعات في مقتل، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر مثالاً حياً لقدرة المجتمعات على التعايش ، وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية يجسد بوضوح جهود الدولة المتواصلة لتعزيز فهم مشترك عالمي لمبادئ التسامح والعيش المشترك وتقبل الآخر لكونها قيماً يرتبط بها ازدهار المجتمعات ونموها.