رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدا بشأن تخريد السيارات

الشارقة - اميمة ياسر -

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من تجهيز مواقع التخريد، والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث سيتم التفعيل قريباً لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز، وسيتم ارسال رسائل للمستفيدين بالمشروع للذهاب إلى المكان الخاص بالتخريد، وتسليم سياراتهم قبل استلام السيارات الجديدة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بين الوزراء المعنيين والشركات المشاركة في المبادرة، ليتم بعدها توقيع بروتوكولات معها بشأن بدء تفعيل المبادرة.

وأوضح وزير البترول، أنه تم إعداد حصر للمواقع التي سيتم العمل بها في إنشاء محطات لتموين السيارت بالغاز، لافتأً إلى أنه تم إعداد 750 موقعاً، وتم بالفعل العمل في 368 موقعاً، وسيتم الإنتهاء من الاتفاقات الخاصة ببقية المواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل مُبادرة الرئيس لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسؤولي الوزارات المعنية، وبالمشاركة عبر الفيديو كونفرانس، من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي.

وأكد "مدبولي" خلال الاجتماع، أن الحكومة تعقد اجتماعات متتالية لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الإسراع في تنفيذه، بالنظر إلى خطة الدولة المصرية للتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق الإستثمار الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة لها، فضلاً عن الإسهام بدور فاعل في الحفاظ على البيئة.