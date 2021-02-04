موجز الاقتصاد: التخطيط: 30,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للجيزة

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 4-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، منها إعلان مصلحة الضرائب عن بدء المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير وتصريح وزيرة التخطيط حول تخصيص 30,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بالإضافة إلى إعلان صندوق النقد الدولى أن التعاون عامل أساسى للحد من تباين مسارات التعافى الاقتصادى..وغيرها من الأخبار ..

الضرائب: المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تبدأ فى 15 فبراير

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة ، والتيسير علي المجتمع الضريبي لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى ، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.





التخطيط: 30,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الجيزة للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.





صندوق النقد: التعاون عامل أساسى للحد من تباين مسارات التعافى الاقتصادى

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الطريق إلى التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يعتمد على إجراءات احتواء الفيروس، وفرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها، والمجال المتاح للسياسات حتى تدعم النمو، فضلا عن الإجراءات التي تخفف من وطأة الآثار الاقتصادية العميقة الناجمة عن الجائحة.

أهم رسائل وزيرة التعاون الدولى فى بيانها أمام مجلس النواب..فيديو

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الرسائل الهامة في بيانها الذي ألقته أمام مجلس النوابامع بداية دور الانعقاد الجديد، في إطار قيام مجلس النواب بدوره الرقابي واستعراض جهود الوزارات المختلفة في دعم برنامج الحكومة 2018/2022 «مصر تنطلق».

معلومات الوزراء: "اقتصاد مصر المبنى على إعادة تدوير الموارد مازال واعدا"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف حول استمرارية مصر ضمن فئة دول مرحلة النمو مع 5 أسواق ناشئة كبرى، وهي: الصين والمكسيك وإندونيسيا وفيتنام والبرازيل، من بين 176 دولة حول العالم في أحدث نسخة لتقرير الفجوة الدائرية 2021، الذي يصدر كل عام بالتزامن مع عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ويهدف هذا التقرير إلى توحيد أنظار صانعي القرار في الدول المتقدمة اقتصاديًا تجاه أهمية تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل أفضل للجميع. وتعد دول مرحلة النمو بمثابة اقتصادات واعدة من المحتمل أن تقود عمليات التحول للاقتصاد الدائري، والتي يقع على عاتقها زيادة معدلات إعادة تدوير الموارد لإنجاح استراتيجيات هذا التحول.





أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يهبط لـ790 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصرى، وجاء هبوط الذهب نتيجة هبوط السعر العالمى للأونصة إلى 1791 دولار.

وزيرة الصناعة تؤكد ضرورة تضافر جهود الحكومات العربية لتعزيز التعاون المشترك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ضرورة تضافر جهود كافة الحكومات العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي بالمنطقة العربية وتحقيق التكامل في كافة المجالات وعلى رأسها التجارة والصناعة والاستثمار من أجل استشراف مستقبل أفضل للأمة العربية وتحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربى، خاصةً في ظل الأزمة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصادات العالمية ومن بينها الدول العربية، مشيرةً في هذا الإطار إلى حرص القيادة السياسة المصرية على دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات وبصفة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي

وزير السياحة: إيرادات القطاع ارتفعت من 22 مليون جنيه عام 2016 لمليار فى 2020

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الخميس، إنه لطالما هو وزيرا فأنه لن يكون هناك أكشاك في المناطق السياحية" مشيراً إلى أن الجميع سيري شيء شيك جدا في عين الصيرة بعد تطويرها.