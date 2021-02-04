شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الخميس، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فيما تباين سعر يورو 1 يورو بـ 4.50 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.51 ريال سعودى.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.2 % إلى 91.269، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر.

ومن المستبعد أن يعدل بنك إنجلترا أسعار الفائدة أو التيسير الكمي في اجتماعه اليوم لكن الإسترليني يُتابع عن كثب إذ يسعى المستثمرون لقياس مدى احتمال اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية. وفي سوق العملات المشفرة، بلغت الإيثريوم مستوى قياسيا عند 1698 دولارا قبل إدراج العقود الآجلة للإيثريوم في بورصة شيكاجو التجارية الأسبوع القادم.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.50 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.51 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.





ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 28.08 ين يابانى مقابل سعره أمس كان بـ 28.01 ين يابانى





جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصرى مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه مصرى.





درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 218.10 ريال سعودى مقابل سعره أمس 221.79 ريال.

انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم الخميس إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 218.10 ريال بما يعادل 58.14$

سعر الذهب عيار 22بنحو 199.93 ريال بما يعادل 53.30$

سعر الذهب عيار 21بنحو 190.84 ريال بما يعادل 50.88$

سعر الذهب عيار 18بنحو 163.58 ريال بما يعادل 43.61$

سعر الذهب عيار 14بنحو 127.23 ريال بما يعادل 33.92$

سعر الذهب عيار 12بنحو 109.05 ريال بما يعادل 29.07$

سعر أوقية الذهببنحو 6,783 ريال بما يعادل 1,808$

سعر جنيه الذهببنحو 1,527 ريال بما يعادل 407.00$

سعر كيلو الذهببنحو 218,101 ريال بما يعادل 58,141$