شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يهبط لـ790 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصرى، وجاء هبوط الذهب نتيجة هبوط السعر العالمى للأونصة إلى 1791 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 902.75 جنيه

عيار 18 سجل 677 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 790 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6320 جنيها

أونصة الذهب 1791 دولار

أسواق العالم كانت على صفيح ساخن، صعود هنا وهبوط هناك، لكن المعادن الثمينة هي الخاسر الأكبر في تداولات اليوم، وذلك على خلفية صعود كبير في سعر الدولار، ليسجل أعلى مستوياته في شهرين، وهو ما أدى إلى انخفاض الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.

سوق الفضة والذهب هو الأكثر تأثرا بانتعاش سعر الدولار، إذ انخفضت أسعار الفضة اليوم الخميس 4 فبراير ، بعد أن أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبية الفضة، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنكلترا المركزي بشأن السياسات.

وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار، ونزلت الأسعار بعد أن صعدت لأعلى مستوى في 8 سنوات تقريبا عند 30.03 دولار منتصف هذا الأسبوع، مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تراجع الذهب بصورة ملحوظة اقتربت نسبة الهبوط من 2.5 % لتنزل الأونصة دون 1790 دولار.