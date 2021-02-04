شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار كيفية حساب رسم تنمية موارد الدولة على السيارات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، نص قرار كيفية حساب رسم تنمية موارد الدولة على السيارات المحلية.

بعد الاطلاع علي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمعدل رقم 153 لسنة 2018، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 547 لسنة 2020، وبعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

يعمل فى شأن حساب قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة علي رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محليا المنصوص عليها بالقانون رقم 147 لسنة 1987 المشار إليه ـ بالقوائم المرفقه ، والمعتمده منها.