سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-2-2021 بالبنوك

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.89 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.94 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

يواجه الدولار اختبارا آخر يوم الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعا في النمو قرب نهاية العام الماضي.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2015 دولار قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.