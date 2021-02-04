شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-2-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.89 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.94 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.
يواجه الدولار اختبارا آخر يوم الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعا في النمو قرب نهاية العام الماضي.
ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2015 دولار قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.69 جنيه للشراء.
52.10 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
48.89 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.94 جنيه.
51.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.03 جنيه.
سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.60 جنيه للشراء.
51.93 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
48.89 جنيه للشراء.
51.96 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
48.76 جنيه للشراء.
51.94 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.87 جنيه للشراء.
51.93 جنيه للبيع.
48.48 جنيه للشراء.
51.96 جنيه للبيع.