شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-2-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل فى البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.2% إلى 91.269، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر.

ومن المستبعد أن يعدل بنك إنجلترا أسعار الفائدة أو التيسير الكمي في اجتماعه اليوم لكن الإسترليني يُتابع عن كثب إذ يسعى المستثمرون لقياس مدى احتمال اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.10 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.