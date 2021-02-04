شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 4-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك المصرية، وذلك مقارنة بسعره فى ختام التعاملات أمس، بمقدار 6 قروش فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.74 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.80جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت اثنين بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز لزيادة 1.6 %.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.74 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه.

18.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.98 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.76 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة

18.67 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.71 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.71 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.